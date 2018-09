Haven: En spiselig og en giftig affære

Mine georginer blomstrer i brændt orange, pastel-abrikos, helt dyb mørkerød og støvet pink. Et fint og mættet farvemiks, der passer godt til gryende efterår. Faktisk lyser georginerne langt væk, og det er en af de helt store fordele, at man også kan nyde blomsterne på afstand.

Fra køkkenvinduet kan jeg se, at det er godt, at jeg netop har bundet en georgine op, som var i fare for at vælte. Resten af georginerne står fint selv endnu, og de er utrolig smukke farveklatter i september.

Fingerbøl, Digitalis , kan sås enten om foråret eller i august til september. Frøene drysses ud i bedene, eller man anvender den mere styrede metode og sår i potter med så- og priklemuld. Dæk ikke frøene med jord, digitalisfrø kræver lys for at spire. Når de pottedyrkede planter har en fin størrelse, plantes de ud i bedene. Almindelig fingerbøl, Digitalis purpurea , er toårig, den danner blade første år og blomstrer andet år. Når først fingerbøl har fat, spreder den sig ved at så sig selv, medmindre der er tale om sterile hybridsorter. I september bør alle slags jordbærplanter i jorden. Det er en god plantetid, fordi de nyetablerede jordbærplanter kan nå at danne et godt rodnet inden vinter.

Ydermere kan man nyde godt af lidt vildskab. Et par af mine georginer står blandt blodmælde, Atriplex hortensis, "Rubra" der bliver op til to meter høj. På trods af højden modstår blodmælde kastevinde nogenlunde, og ved lugning fredede jeg et par blodmælder, der nu fungerer som let støtte for georginerne og omvendt. Jeg håber, at den gensidige afstivning holder.

Brug skovjordbær som bunddække. Planten bliver kun cirka 20 centimeter høj og er rigtig fin i forgrunden af et bed. Hvid skovjordbær er skøn i krukker, hvor blomster og bær pryder planten hele sommeren til ud på efteråret. Små hvide skovjordbær er lækre til kulinarisk brug. Sorterne "White Soul" og "Yellow Wonder" er aromatiske og søde. "White Soul" og "Yellow Wonder" danner ikke udløbere, så de breder sig ikke, medmindre planterne sår sig selv. Hvid skovjordbær er et godt valg, hvis du gerne vil have dine skovjordbær i fred for fuglene. Skovjordbærblade er dejlige i urtete sammen med for eksempel mynte og citron-aloysia, Aloysia citrodora . Lær børn om spiselige og ikke spiselige planter, så børnene forstår, at man skal kende de planter godt, man bruger til mad.

Til gengæld var der denne sommer en lille tilfældig overlever af en fingerbøl-kimplante i en potte med en anden vækst, som jeg havde købt. Kimen blev plantet, og nu har den udviklet sig til en kraftig roset af frodige let lodne blade, der fanger dugdråber og perlende regn og lover godt for en flot fingerbøl til næste år. Den vil springe ud i gud ved hvilken farve. Jeg venter spændt - fuld af forventning til den nye fingerbøl, som uanset kulør rummer skønhed og en betagende naturlighed, der klæder haven.

Her behøver man ikke at tænke på opbinding, selv om planten er høj. Fingerbøl står oprejst af sig selv og er et vidunderligt syn. Fingerbøl er også god til at så sig selv, men i min have blev den ikke selvkørende, som jeg håbede. Digitalis blev kun en flygtig affære.

For et par år siden lovede jeg mig selv, at bedene ikke længere skulle mangle fingerbøl, Digitalis purpurea . Jeg lærte tidligt af min far, at digitalis er dødelig giftig, og derfor havde jeg den ikke i haven, da mine børn var små. Men ellers er den fantastisk og helt på sin plads, når haven ikke længere er befolket af pilfingre.

Fingerbøl, Digitalis , trives i veldrænet humusrig jord og ynder delvis skygge.Skovjordbær ynder humusrig jord og let skygge. Alle jordbærplanter har en sarthed, når det gælder hjerteskuddet. Det vil sige, at man ikke må plante dybere, end at midten af planten holdes åben og fri for jord. Pottedyrkede skovjordbær gødes jævnligt hele sommeren med flydende gødning, så planterne holder sig frodige og bliver ved med at sætte blomster og bær. Pluk de hvide skovjordbær, når de er cremefarvede og bløde, så er de fuldmodne, og smagen er bedst. Hvis du vil sylte de hvide skovjordbær, er det nemt. Hæld friske fuldmodne bær i en gryde og tilsæt lidt rørsukker. Kog bær og sukker ved god varme og under omrøring, til massen tykner, smag til med mere sukker om nødvendigt undervejs. Marmeladen hældes brandvarm på et skoldet glas, der er skyllet i en sjat vodka. Glasset lukkes til med det samme. Syltetøj af hvide skovjordbær smager himmelsk, og den let parfumerede tætte aroma er en skøn ledsager til ost, steg og nye kartofler eller efterårets simreretter.

De små søde

Naturlighed favnes også i den grad af skovjordbær, Fragaria vesca. Skovjordbær er en meget nem plante, og den kan gro i bedene i såvel små som store haver, og visse sorter er perfekte til krukker.

Almindelig rød skovjordbær breder sig ved udløbere, og man kan pludselig finde den forvildet mange steder.

Spredningen af skovjordbær har ikke skabt problemer i min have, og jeg er rigtig glad for at se på de røde skovjordbær piblende langs den hvidkalkede bindingsværksgavl stolpet af med svenskrødt på mit hus.

Skovjordbær er fascinerende at nippe af for børn, men jeg holdt hurtigt op med at synes, at de røde skovjordbær var spændende at spise. Smagen er for flad og syrlig. Derfor har jagten på bedre skovjordbær til spisebrug stået på, og drømmen blev opfyldt, da jeg en stegende varm junidag tog en plante med hjem fra en lille idyllisk vejplantebod hos Susanne.

De små hvide skovjordbær har vist sig at være fantastiske i en sådan grad, at de er en delikatesse. Der findes flere sorter hvid skovjordbær, og har man lyst til at begynde helt fra bunden, kan man så dem selv.

"White Soul" eller "Yellow Wonder" er helt anderledes aromatiske end de små røde skovjordbær, og begge findes som frø i handlen.

Skovjordbær er blevet brugt som lægeplante med gavnlig effekt på fordøjelsen, og blade og rod befordrer indvoldenes funktion. Juice af skovjordbær kan blege misfarvning af tænder, og midler med udtræk af planten lindrer solskoldet hud. Skovjordbærblade kan plukkes til urtete.