Det er lykkedes for ænderne at holde havens sneglebestand nede, hvilket har betydet, at georginerne stortrives.

I silende morgenregn blev dyrene vandet og fodret. Hønsene, gederne og ænderne. Høns og geder bryder sig ikke om nedbør fra en blygrå himmel. Gederne går ind i deres hus og spejder kun ud en gang imellem. Tydeligvis håber de på bedre tider, som er lig med opklaring, og når regnen rammer dem i hovedet, trækker de hornene til sig. Her gælder kun ly og tør strøelse i form af halm, så længe regnen høvler ned. Hønsene vil også helst ind, når det regner. De kan sagtens fortrække til hønsehuset, hvor dråberne ikke når dem. Men i dag fortæller flokkens adfærd, at vi kan vente heldagsregn. Regnen vil ikke blot bølge i byger, men vare ved i mange timer, i sådanne tilfælde bliver hønsene udenfor. Indimellem ryster de fjerdragten, så det sprøjter. De klukker lidt, men hænger også en anelse med næbet, fordi det våde vejr ikke er deres livret.

Det kan du gøre nu Pluk løs af georginerne til buketter.



Husk, at georgine hører til de spiselige blomster. Brug de flotte farverige kronblade fra georginerne til at pynte maden med.



Pluk brombær. Det er højsæson. Brombær modner fra sidst i august til oktober. I første halvdel af sæsonen er brombærrene bedst. De største frugter sidder for enden af stænglerne.



Gå på sneglejagt. Tjek bunden af dine krukker, hvor sneglene ofte søger hen. Vær også opmærksom på snegleæg. Den iberiske skovsnegl lægger æg til langt ud på efteråret. Æggene kan for eksempel gemme sig ved træstubbe, under sten, i jorden eller i kompostbunken.

?Labyrinth? er en smuk georgine, der blomstrer overvældende. Foto: Birgitte Hasholt

Brusebad Tredje flok i det samlede husdyrhold er til gengæld ret vild med regn. Ænderne er vokset op i den utrolig tørre sommer, vi lige har haft. Da himlen endelig åbnede sine sluser, var jeg spændt på, hvordan de ville reagere. Men fint for dem. De suser rundt i haven i regnvejr og snadrer. Jeg forestillede mig, at jeg havde helt styr på, hvad det vil sige at snadre. Men min begrebsverden er blevet udvidet. Ænderne fræser huller i jorden med deres effektive næb, og når det regner, snadrer de videre i de små udgravninger, som pludselig opnår en mere anseelig størrelse. Den del af ændernes adfærd havde jeg ikke regnet med. Nu har vi huller i jorden på ændernes yndlingssteder, til gengæld er der støvsuget for snegle i haven tillige. Andeflokken var på fast arbejde den første del af sommeren, hvor de mæskede sig i snegle, til næbene var hundrede procent snaskede. Resten af sommeren var sneglene en saga blot. For et par uger siden fandt jeg to store rødbrune iberiske skovsnegle klæbende til bunden af en krukke som sugekopper, den anden dag var der en enkelt lille snegl på et blad i et bed. Det er alt, og det er opløftende. Selvom fugtigt vejr igen er en del af hverdagen, er en snegl på vejen gennem haven altså et særsyn. Den tørre sommer har sikkert også gjort sit til at eliminere sneglebestanden - eller, hvordan ser det ud i din have? Kryber den iberiske skovsnegl frem, nu det regner?

Jeg anbefaler Tag ud i naturen og pluk og sank efterårsmad.Ristede hasselnødder i sirup er en delikatesse og passer godt til friske brombær på yoghurt, skyr eller vaniljeis.



Man kan også spise syltede brombær og ristede hasselnødder i sirup til ost.Ristede hasselnødder i sirup



100 g hasselnøddekerner



Revet skal af en økologisk appelsin



1 dl ahornsirup eller agavesirup



Læg hasselnødderne på en bageplade beklædt med bagepapir. Rist hasselnødderne gyldne ved 180 grader varmluft i 10 til 15 minutter. Vend rundt undervejs. Lad hasselnødderne køle af og gnid derefter skallen af hasselnøddekernerne. Riv skallen af en vasket øko-appelsin fint. Bland ahornsirup eller agavesirup med revet appelsinskal og hæld siruppen over hasselnødderne.



Tør brombærblade til urtete og eksperimenter med at blande brombærblade og andre gode teplanter til din favorit-urtete.



Plant brombær i haven som hjælp til bierne, der henter føde i de pollen- og nektarrige blomster.

Brombærplanten er nøjsom, men et væsentligt krav er veldrænet jord. Sommerens ekstreme varme og tørke har kun befordret udbyttet. Foto: Birgitte Hasholt

Livret på den rette kurs En af de planter, der rammes hårdt af den iberiske skovsnegl, er georgine. Sneglene elsker de urteagtige saftige georgineblade, og en velvoksen iberisk skovsnegl tager faktuelt store mundfulde. Men med en tør sommer og ænder som biologisk bekæmpelsesmiddel er georginerne ikke snegleramt, de er tværtimod meget fine og flotte - en fuldbyrdet nydelse, og året rummer altid yndlinge. "Labyrinth" er en abrikosfarvet georgine med en anelse hindbærrøde flammer blendet ind i kronbladenes gyldne toner. Det sjove ved georginen "Labyrinth" er, at de store blomster tilhørende dekorativ-gruppen, er temmelig vilde. De stritter og hvirvler som en vind, hvilket er charmerende. En anden yndlingsgeorgine, der ryger helt til tops på bedømmelsesskalaen, er græskarorange "David Howard" med mørkt nærmest sort løv. Wow, det er en flot kombination! Jeg er bjergtaget over den nye helt geniale georgine i samlingen, og jeg håber, at "David Howard" er god at gemme. Det er min erfaring, at der er forskel på, hvor godt georgineknoldene klarer sig igennem vinteren. Nogle overvintrer helt fint, andre har tendens til at tørre ind, eller de kan angribes af råd. Vi er heldigvis ikke i nærheden af, at georginerne skal graves op og flyttes til vinteropbevaring. Det ligger i septembers dna, at dagene skal nydes, og frosten holder sig på afstand. Fantastiske blomster plukkes flittigt, og for georginernes vedkommende booster dét det berigende flor.

Sådan gør du Brombær er en skovplante, som plantes i veldrænet jord. Jorden må meget gerne være muldrig, men ellers er brombær tolerant over for jordbundsforholdene i haven, når blot der ikke er for vådt.



Når man planter brombær, skal det være i frisk jord, der må ikke have vokset brombær eller hindbær før.



Georginer kan man med sindsro lade stå i jorden til langt ud på efteråret, faktisk helt indtil frosten bider for alvor. Det vil sige, at georginerne falder ved den første frost, men knoldene lever i bedste velgående, så længe frosten ikke er gået i jorden.

Efterårssysler i køkkenet kan blive til hyggelige lækkerier. Ristede hasselnødder i sirup går godt i spænd med både friske og syltede brombær. Foto: Birgitte Hasholt