Hasholts have: Løgenes verden er uendelig

JEG ANBEFALER

At bruge de meget høje alliumsorter som overstandere i staudebedet. De høje allium er gode fikspunkter for øjet. Et såkaldt "Point de vue".Allium "Mount Everest", som er et utrolig flot højt prydløg med store kuglerunde hvide hoveder, der lyser op i tusmørke.



At dyrke vild porre og høste den fine grøntsag om foråret. Vild porre kan skæres i tynde skiver og spises rå i salat, eller man kan svitse fintsnittet vild porre i olivenolie og tilsætte fintrevet øko-citronskal. Svitset vild porre med citronskal kan eksempelvis blandes i kornsalat eller være fyld i en vegetarisk madtærte eller omelet.



At du skynder dig at slå til, hvis du falder over det usædvanlig dejlige og meget kønne prydløg Allium angulosum "Summer beauty". Dette løgs blade og blomster er spiselige. Jeg synes dog ikke, at smagen er særlig interessant. Planten har ry for at afskrække bladlus, men tiltrækker mange sommerfugle og bier.