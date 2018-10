Stemningen er inciterende, og om morgenen efter måneskin og natuglernes langmodige tuden i skovbrynet nærmer vi os tydeligvis nulpunktet. Den dag, temperaturen kryber under, strejfer frosten kortvarigt, og i den gryende morgenstund vil de smukke georginer, sommerblomster og sene roser være svirpet af frosten. Her hos mig plejer det at være midt i oktober.

En notesbog til havenotater er god til at fastholde, hvad man ønsker sig til næste år. Det er hyggeligt arbejde hen over vinteren at notere idéer og inspiration - for eksempel, hvilke planter og former, som man har lyst til at tilføre haven. Allerede i januar kan man begynde at bestille frø. Nyd naturen og gå gerne forbi de levende hegn, som er en smuk oplevelse om efteråret. Slåen flyder over med blåduggede bær i år og langsomt rødmer brombærkrattets blade. Høst slåen efter den første frost. Man har høstet og anvendt slåen gennem århundreder blandt andet til slåenmost, snaps og vin. Som medicinplante er slåen blevet anvendt mod maveonde og mundbetændelse, og et udtræk af bladene er blevet brugt mod uren hud.

Den uundværlige sommerblomst dusksalvie, der også er smuk i september og begyndelsen af oktober. Man kan få dusksalvie i blandede farver, men køb den sorteret, da den er smukkere, hvis man har de blå, rosa og hvide hver for sig. Indianermynte, som er en slægt med et væld af smukke velduftende planter. Indianermynte er hjemmehørende i Nord- og Centralamerika. Ikke alle slags er vinterhårdføre i vores klima, men almindelig indianermynte overvintrer og er en skøn krydderurt og kortlivet staude, som gerne sår sig selv. Både blade og blomster er spiselige. Bryg te på friske eller tørrede blade fra almindelig indianermynte og pynt maden med blomsterne. Storkenæb Geranium er en af havens absolut nemmeste stauder. Storkenæb-slægten er omfangsrig, og der findes utrolig mange sorter. Engstorkenæb Geranium pratense "Else Lacey" er en smuk halvfyldt lys violet slags.

Dusksalvie kan nemt fylde en stor flade, blot ved at man drysser frøene ud på velforarbejdet jord om foråret i april til maj. Stamp jorden let til efter såning og vand jævnligt, indtil dusksalvien begynder at gro. Dusksalvie er også god til at så sig selv i takt med, at den afblomstrer om efteråret. Indianermynte er nem at dyrke. Den trives bedst i fuld sol i veldrænet næringsrig jord enten i et bed eller i en krukke. Har du ikke almindelig indianermynte Agastache foeniculum i haven, kan du så den indendørs i marts. Frøene skal kun dækkes let. Pas småplanterne med vand og plant om og gød efter behov. I maj kan indianermynte udplantes i bedet eller større krukker. Til krukkedyrkning bruges en urtepotte med en diameter på minimum 30 centimeter. Engstorkenæb trives i almindelig havejord i sol eller halvskygge. Generelt hører Geranium storkenæb til havens nemmeste planter, og flere slags er effektivt bunddække mod ukrudt.

Nyplantning

Stauder kan forsvinde efter nogle år, ligesom indianermynte gør, eller de kan være mere stabile og gro og brede sig og blive gamle. En af de stabile stauder, som man har glæde af i mange år, er storkenæb.

Storkenæb var den første staude, som jeg plantede i min have for over 20 år siden, og jeg holder stadig umådelig meget af netop denne plantegruppe og udvider jævnligt med nye sorter. Engstorkenæb faldt jeg for, fordi den vidunderlige Geranium pratense "Else Lacey" har de yndigste halvfyldte lysviolette blomster. "Else Lacey" rummer både romantik og naturlighed på samme tid, og det gør den forbløffende charmerende.

Jeg var spændt på, om engstorkenæb "Else Lacey" er særlig hårdfør, men det er den. Den har klaret sommerens tørke flot og flere vekslende vintre, og med nogle år på bagen har min engstorkenæb "Else Lacey" udviklet sig til en velvoksen plante, som jeg overvejer at dele. Et rigtig godt tidspunkt til deling af stauder er netop oktober, så jeg må i gang!