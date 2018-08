- Det handler udelukkende for os om at koncentrere os om os selv. Men det kan også være, at vi kan bruge kampen til at arbejde med nogle konstellationer, som måske ikke er nogle, vi har arbejdet så meget med, siger cheftræneren.

Han har derimod tænkt sig at udnytte, at det måske ikke er den største modstand, holdet får lørdag.

Men det er også det, han ved om lørdagens modstander. Men det er heller ikke en viden, han har tænkt sig at ofre mere tid på at udvide.

Og det lader umiddelbart til at blive en overkommelig omgang for sønderjyderne.

Lørdag den 25. august møder de lyseblå sidste års sølvvindere fra Bjerringbro-Silkeborg i pokalen. Det bliver sæsonens første kamp af betydning.

- Vi forventer, at vi lørdag skal se et SønderjyskE-hold, som nærmer sig mere og mere det, der hedder kampform. Der er en uge, til det gælder, så derfor har jeg en forventning om, at spillerne ser skarpe ud, at de er i god form, og at man kan se en snert af aggressivitet i vores spil, fortæller cheftræneren.

Kampen spilles lørdag klokken 13:45 i Broager Sparekasse Skansen.