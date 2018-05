jem & fix fejrer flytning med kaffe og kage

HADERSLEV: Fremover bliver det nemmere for kunderne hos jem & fix Haderslev at parkere med både bil og trailer udenfor butikken, når de skal fragte deres byggematerialer hjem. Netop byggematerialerne er der også blevet mere plads til på lavpris-bygemarkedets nye matrikel: Christian X's Vej 6.

Udegården på 700 kvadratmeter, der huser både brædder, hegn og plantesække, er blevet væsentligt større med plads til flere materialer ad gangen.

Indenfor i den 1000 kvadratmeter store butik har indretningen også fået et løft. Den gamle butik holder åbent frem til og med lørdag den 19. maj klokken 19.

Herefter holder butikken helt lukket den 20. og 21. maj for at gøre klar til den store åbning i de nye lokaler tirsdag den 22. maj på Christian X's Vej 6.

Butikschef Peter Boelskifte fortæller i en pressemeddelelse: - Vi kommer til at tilbyde kunderne i Haderslev en flot og indbydende butik, der takket være en optimeret indretning, større udegård samt bedre parkerings-forhold bliver lettere at handle i. Her i butikken glæder vi os til at holde et brag af en åbningsfest for alle lokale gør det selv-folk og andre, der gerne vil gøre en god handel.

Til de morgenfriske er der kaffe og kage på åbningsdagen, hvor butikken holder åbent fra klokken 08.00 til 20.00.