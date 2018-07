HADERSLEV: I weekenden blev zoneforbuddene i midtbyen igen håndhævede. Politiet var fredag lidt før midnat i gang med at forkynde en forlængelse af et zoneforbud for en ung mand i Nørregade, da en kammerat blandede sig. Den 23-årige lokale mand sagde nogle ukvemsord til betjentene og blev til gengæld sigtet for fornærmelig tiltale.

Ved 4-tiden natten til søndag blev en 18-årig lokal mand sigtet for at overtræde sit zoneforbud, fordi han opholdt sig i Laurids Skaus Gade. lz