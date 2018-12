Paul Erik Lund, der i flere år har været hjemløs, er ramt af kræft og dør nok snart. Han er skuffet over, at Haderslev Kommune har nægtet ham lån til et indskud i en lejlighed, fordi det vurderes, han har en formue, idet han har fået erstatning for kritisk sygdom.

HADERSLEV: Ifølge 53-årige Paul Erik Lund der pt. er indlagt på Aabenraa Sygehus, har læger på sygehuset vurderet, at han har mellem to og ni måneder at leve i. Han vil dog kæmpe bravt for at leve længere, men ikke desto mindre er han begyndt at gøre sig tanker om, hvad han vil nå, inden det er slut.

Den største drøm er at købe en Nimbus motorcykel, fylde værktøj i den og sætte kurs mod Nord Norge, hvor sønnen Melvin på 19 år er i tømrerlære.

- Køre hele vejen op langs kysten, og så bare køre rundt sammen med min søn og få den oplevelse sammen med ham. Det vil jeg gerne nå, og det vil jeg gerne have råd til, siger Paul Erik Lund, der i flere år har boet i en bil.

Derfor er han også meget vred over, at Haderslev Kommune har afvist at yde et indskudslån til en lejlighed, som er nødvendig for, at han kan opretholde sin behandling i sundhedssystemet.

Da Paul Erik Lund for nogle måneder siden blev syg og diagnosticeret med kræft, fik han hjælp af Mogens Rerup (EL) til at søge erstatning for kritisk sygdom via 3F. Han fik hurtigt 100.000 kroner udbetalt. Penge, han drømmer om at bruge på samvær med sin søn.

De penge kalder en sagsbehandler på Ydelseskontoret på Haderslev Kommune for "formue" og har derfor afslået at yde indskudslån til Paul Erik.

- Jeg har alle dage klaret mig selv, og jeg har de seneste fire til fem år boet i en bil for at kunne give min søn en uddannelse som tømrer. I Norge er det forældrenes ansvar at betale for børnenes uddannelse, og så har jeg måttet prioritere, men nu har jeg selv brug for hjælp, forklarer Paul Erik Lund, der også selv har arbejdet i Norge i mange år.

På nuværende tidspunkt har han været indlagt i over to måneder, dels på OUH i Odense og dels i Aabenraa. Han har i forløbet fået en socialrådgiver, og hende har han været glad for. Hun havde sagt til ham, at han godt kunne få et indskudslån, men da sagen blev behandlet på Ydelseskontoret kunne det ikke lade sig gøre, fordi Paul Erik nu har en formue.

- Hvorfor gør de sådan noget ved små mennesker? Det er bare ikke ordenligt. Jeg ejer jo intet andet, men jeg er indstillet på at afdrage i små portioner, og når jeg er væk, får de jo hele indskuddet igen, siger Paul Erik.