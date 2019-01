X-factor audition gav Diana fra Haderslev et ordentlig skud selvtillid

- Altså jeg var dødnervøs for at møde ham og forberedt på en begmand fra ham, men det jeg tog med derfra var, at jeg fik tre kæmpestore JA'er for min personlighed, og det er næsten endnu bedre end at få dem for at synge. Det betød meget, lyder det fra 39-årige Diana Starke.

Hun har kun ros til over for alle dem, der bidrager til at få programmet sendt. Både lydmand, kameramand, sminkefolk, guider. Ja, alle får søde ord med på vejen fra Diana. Selv dommerne, inklusiv Thomas Blachmann, der ellers foreslog, hun skulle tage tilbage og fortsætte med at sælge tøj i Kirkens Korshær.

- Jeg har gået og tænkt meget over, hvordan de (TV-holdet, red.) ville fremstille en, men jeg må sige, at de har klippet det super loyalt, fordi det man ser på tv er kun en brøkdel. I virkeligheden var jeg inde hos dommerne i 10 til 15 minutter, fortæller Diana.

Diana var stolt af, at hun fik tre store JA'er for sin personlighed. Det har fyldt hende med energi. Foto: Connie Bøgwad Schmidt

En sejr

Det var et kæmpeskridt for hende at være med. Hun har i snart 12 år kæmpet med angst og post-traumatisk stress efter hun på en vagt på Borgercaféen blev truet af en presset narkoman, der bar en pistol.

- I første omgang klarede jeg det, men da jeg begyndte i et nyt job på Povlsbjergskolen knækkede filmen en dag, og så gik jeg helt ned, fortæller Diana, der er uddannet musiklærer.

I mange år har dagens form og psyken kringlekroge sat dagsordenen for Dianas muligheder, men for et års tid siden fik hun bevilliget et fleksjob. Det gav ro og mod på andre ting, og derfor meldte hun sig til audition, der varede det meste af en dag.

Hun og hendes kusines datter kørte fra Haderslev klokken 10 om formiddagen, og cirka klokken 18.30 blev det Dianas tur til at møde dommerne og værten Sofie Linde.

- Jeg fik bare det varmeste knus af hende. Altså, hun er som man ser på TV. Åben, sød og kærlig. Selv efter audition skulle man forskellige ting, og så kom man med ind i et "confession-room", hvor man blev udspurgt om, hvordan man havde oplevet det. Man kunne også synge en anden sang, hvis man havde lyst, men det havde jeg ikke brug for. Jeg havde haft en god oplevelse.

Der er kun en ting, Diana ville ønske hun havde gjort om. Under sin audition valgte hun at synge sangen "Fell in love with an alien". Det ville hun ønske, at hun ikke havde gjort.

- Jeg skulle have valgt en anden sang, men jeg har alle dage godt kunnet lide Kelly Family, og her kunne man bruge en version med backing. Det troede jeg ville være en hjælp, men det blev det ikke, konstaterer Diana.

Hvad burde du så have sunget?

Det ved jeg ikke præcis, jeg har en meget bred musiksmag, men noget mere jazzet.

Diana er glad for hun tog skridtet og meldte sig til audition, det har givet hende noget helt særligt:

- Jeg føler jeg har overvundet noget, fordi det var det mig, der bestemte i det øjeblik, jeg stod foran dommerne. Jeg havde kontrollen, og jeg vil bare sige, hvis der er nogen, der har drømmen, så skal de bare melde sig. Alle er så søde, og man vil få en god oplevelse. Jeg har selv tænkt mig at prøve igen.