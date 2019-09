Workshop tegner Jegerups fremtid

Alle aldersgrupper kom for at forme Jegerups fremtid. Foto: Martin Rye

Visioner og ideer fik frit løb, da Jegerup skulle tegne byens fremtid. Landdistriktskoordinator fra Haderslev Kommune havde taget den helt spidse blyant med og noterede livligt lokalbefolkningens håb for fremtiden.

JEGERUP: Landsbyborgerne i Jegerup var mødt talstærkt op til en workshop, der skulle være med til at tegne byens fremtid. Der blev livligt diskuteret alt fra børnepasning, kollektiver og integration af udlændinge. Ideerne var født af de lokale i byen, og de blev modtaget af Bitten Jensen, landdistriktskoordinator i Haderslev Kommune, der med en brandvarm blyant noterede alle forslag ned. Workshoppen er et led i Haderslev Kommunes landdistriktpolitik, der har fokus på en 'fortsat positiv udvikling af bæredygtige og aktive landsbyer og landdistrikter i kommunen.' Bitten Jensen er med for at hjælpe med at få byernes potentiale realiseret. - Det mest vigtige er, at vi får lyttet til borgerne. Jegerup skal finde ud af, hvad de er gode til, og det er jeg med til at hjælpe med, siger landdistriktskoordinatoren.

Det er den måde, vi binder byen sammen på. Siger formand for Jegerups Landsbyforening, Solveig Larsen.

"Jeg bor her på grund af fællesskabet," siger formand for Jegerup Landsbyforening, Solveig Larsen, om Jegerup. Foto: Martin Rye

Konturerne af en fremtid Den store interesse for Jegerups fremtid, er, ifølge Solveig Larsen, formand for Jegerup Landsbyforening, et udtryk for byens store sammenhængskraft. - Der er fantastisk opbakning. Det engagement, der er i byen, er fantastisk, siger hun. Workshoppen i Jegerups gamle skole, der lukkede i 2010, er ifølge Solveig Larsen en god måde at tegne konturerne for byens fremtid på. - Det er den måde, vi binder byen sammen på. På tværs af alder, siger hun.

Der blev trakteret med frokost ovenpå godt tre timers vision- og tankeudveksling. Foto: Martin Rye

En duesværm af visioner I forsamlingslokalet blev alle forslag blev modtaget med interesse og konstruktive spørgsmål. De fremmødte blev fordelt i grupper og skulle derefter fremlægge deres visioner for byen. Grupperne var sammensat tilfældigt. I en gruppe var der en med sut. I en anden var der en med stok. - Vi vil gerne have et vådområde, lyder det fra en af grupperne. Prompte ryger en hånd op fra bagenden af lokalet. - Det kan man ikke pga. flyvestationen i Vojens, siger en mand i en blå skjorte. Han bliver straks fuldt op af den fremlæggende gruppe. - Nåh, men vi vil gerne have det alligevel, lyder det til hele salens store fornøjelse. Forslagene og ideerne fløj rundt i lokalet som en duesværm, der ikke vil flyve ned og sætte sig. Men det var også hele ideen med workshoppen. Et virvar af ideer og visioner, der skulle være med til at udforme en fremtidsplan for Jegerup. Ovenpå al tanke- og visionsgymnastikken begyndte maver at knurre, og tanken om buffeten ved siden af var pludselig en smule mere interessant end vådområder.

Integration af polske- og rumænske tilflyttere blev diskuteret på mødet. Borgerne vil gerne inkluderer dem i fællesskabet med frivillig engelskundervisning. Foto: Martin Rye