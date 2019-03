Det seneste show solgte ud, og man skal stoppe, mens det stadig er sjovt. Derfor har medlemmerne af Willys Kaffeklub det godt med, at det er slut efter næsten 30 år, fortæller Alex Bødiker.

HADERSLEV: 4. marts offentliggjorde Alex Bødiker på Facebook to billeder af et par bedagede jakkesæt. Det symbolske udtryk for en fælles beslutning - måske hen over en kop kaffe: Det er endegyldigt slut med Willys Kaffeklub. Efter 28 år

Vi var på ingen måde kørt træt i det. Alex Bødiker

Har det fint - Det var vi helt enige om, og det har vi det så fint med, siger Alex Bødiker. Da gruppens seneste show blev introduceret, slog komikerne fast, at det blev det sidste. Showet hed da også "Tak for kaffe" og solgte så godt, at en ekstra forestilling blev sat op. - Vi var på ingen måde kørt træt i det, fastslår Alex Bødiker, der som de øvrige kaffe-brødre har andre brød i ovnen. Pt. arbejder han med "The Beatles Story". - Tværtimod ville vi stoppe, før vi blev trætte. Det er jo altså hårdt at sætte et show op. Og nu taler jeg udelukkende for egen regning, men jeg kan da godt mærke, at jeg har sværere ved at huske, fortæller Alex Bødiker.

- Patetisk Willys Kaffeklub har typisk sat et nyt show på hvert andet år: - Ole og jeg er 66 og 65, og så kan du godt se: Hvis vi skulle se to år frem til næste show, så begynder vi altså at kunne ane de 70. Og der er altså ikke noget mere patetisk end ældre mænd, der tror, de stadig er yngre. Jeg skal ikke nævne navne, men der er for mange af dem i showbiz. Og vi har da hørt folk sige: Respekt fordi I gør det. Willys Kaffeklub trådte frem første gang på det forlængst nedrevne Hotel Viktoriabad ved Kelstrup Strand i 1990, og tre af medlemmerne - Ole Sørensen, Alex Bødiker og Klaus Andersen - har været med siden begyndelsen. Fjerdemanden - ham bag keyboard'et - er blevet skiftet ud undervejs. Gennem årene voksede kaffeklubben ud over bygrænsen og fik assistance på instruktørsiden af Asger Reher, der fra sin karriere i Ørkenens Sønner var velbevandret i blandingen af komik og musik - og med samme hang til vittigheder under bæltestedet. - Det er muligt, at Ole og jeg synger en sang, eller at Klaus og jeg laver noget sammen. Men det bliver ikke som Willys Kaffeklub. Det er slut.