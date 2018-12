Voldtægtstiltalt kræver erstatning for fængsling

Amerikansk soldat blev frifundet for voldtægtsforsøg, men dømt for blufærdighedskrænkelse.

- Anklagemyndigheden har ikke bevist, at han har haft vilje til at voldtage hende, konstaterer Erik Schøt-Bæk.

Men nu har Vestre Landsret frifundet soldaten for voldtægtsforsøget. Det fandt byretten ham ellers skyldig i 8. august. Det skulle være foregået mod en 19-årig kvinde på Hiort Lorenzens Vej 3. juni. Landsretten mente ikke, at soldaten havde haft til hensigt at voldtage kvinden.

Så sagen er ikke slut endnu, selvom den allerede har kørt ved to retsinstanser. Oprindelig blev hans klient nemlig idømt halvandet års fængsel for blufærdighedskrænkelse og forsøg på voldtægt.

- Ja, det gør det sådan set. Det er jeg jo instrueret i, så myndighederne får en regning på det her. Men anklagemyndigheden vil nok sige, at han selv har givet anledning til det, uddyber hans advokat Erik Schøt-Bæk.

HADERSLEV: En 21-årig amerikansk soldat har siddet over seks måneder i fængsel, selvom han kun har fået en dom på fire måneder. Det udløser nu et erstatningskrav.

Flere konsekvenser

Soldaten blev dog dømt for blufærdighedskrænkelse, ved at have taget på kvinden og holdt hende fast. Det takserede landsretten til fire måneders fængsel, udvisning og indrejseforbud i seks år.

Der kan dog komme yderligere konsekvenser for soldaten.

- Inden for de forskellige værn findes der afdelinger, der tager sig af straffesager begået af ansatte. De tager efterfølgende stilling til, om det her skal få nogle følger for ham ansættelsesmæssigt og strafudmålingsmæssigt. Men det er ikke afklaret endnu. De har ventet på skyldsmålet i landsretten, forklarer Erik Schøt-Bæk.

Under retssagerne sad der flere repræsentanter for det amerikanske forsvar og tog notater.

- Bare den omstændighed, at han ikke kommer med ud af landet, når de rejser hjem efter endt øvelse, har ansættelsesmæssige konsekvenser for ham, uanset om han bliver dømt eller ikke dømt. Den omstændighed, at han har blameret sig, får karrieremæssige konsekvenser.