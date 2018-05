Voldtægtstiltalt blev frifundet, men ...

En 29-årig mand blev frifundet for to voldtægter. Et mindretal med to dommere fandt ham dog skyldig i én voldtægt. Sagen ankes sandsynligvis til landsretten.

HADERSLEV: En tre dage lang nævningesag endte onsdag med frifindelse. Nævningene og de juridiske dommere frifandt den 29-årige mand i begge tiltaler omhandlende voldtægter af hans ekskæreste.

Omkring det første forhold om en tiltalte for voldtægt foregået i januar 2017 var dommere og nævninge enige om at frifinde ham. De lagde blandt andet vægt på, at de to parter var stort set uenige om alt vedrørende den mulige voldtægt, undtagen at der var et samleje - bortset fra at de heller ikke var enige om, det var analt eller vaginalt.

Blandt andet lyder konklusionen i dommen, om perioden efter episoden, at: " ... hun har ikke forklaret, at hun på noget tidspunkt gjorde det klart for tiltalte, at samlejet fandt sted mod hendes vilje, og at hun ikke igen ville acceptere tilsvarende handlinger".

Hun anmeldte heller ikke voldtægten eller fortalte andre om episoden.

To måneder senere anmeldte hun en ny voldtægt, umiddelbart efter den var foregået, samt den fra januar. Her valgte et flertal bestående af fem nævninge og én juridisk dommer at frifinde ham. Konklusionen lyder blandt andet: " ... at der ikke er ført bevis for, at tiltalte har indset, at xxx (ekskæresten, red.) ikke ønskede at have samleje med ham".