Voldtægtssigtet er anholdt igen

HADERSLEV: Vestre Landsret har omgjort en kendelse fra Retten i Sønderborg. Fredag løslod byretten en 40-årig mand fra Haderslev, som dagen før var blevet anholdt og sigtet for anden kønslig omgang end samleje, blufærdighedskrænkelser, trusler samt forsøg på voldtægt.

Landsretten i Viborg vurderede sagens akter og fandt, at der var grundlag for at varetægtsfængsle manden i fire uger.

Politiet har derfor anholdt ham igen og afleveret ham i arresten.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre.