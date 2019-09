Voldtægtsmanden 'Teddy' fik sin tredje forvaringsdom for sexovergreb

Første gang, han blev idømt forvaring, var af Retten i Sønderborg tilbage i 2012. Han blev dømt for at krænke flere piger og unge kvinder seksuelt. Men året efter ændrede landsretten dommen til seks års fængsel.

32-årige Thor Bjørn Nielsen har ændret sit navn fra Bjørn Nedergaard Nielsen. Han forklarede under byretssagen i Herning i marts, at han var blevet asatroende og fremstod med langt lyst fuldskæg og meget overvægtig. Under landsretssagen i denne uge var hans stadig tyk, men han havde smidt fuldskægget, så han lignede mere sig selv fra han boede i Haderslev for over seks år siden. Dengang var hans ofre i alderen 12-21 år. Dommen torsdag var hans syvende dom for seksuelle overgreb - inklusive landsrettens domme. En af dommene på et år og ni måneders fængsel nåede han aldrig at afsone, før han fik dommen på seks år fængsel. Men den er nu bortfaldet med forvaringsdommen.

- Hvis vi spørger lægerne, om han er farlig, så er det et utvetydigt "ja". Han er ikke kun til væsentlig fare for andre; men til nærliggende fare.

Der gik et kvarter inden han var kendt skyldig. Derefter bad han om at komme tilbage til arresten. Så han var der ikke under proceduren om strafudmålingen.

Både den lange sag i byretten og i landsretten blev fulgt af Herning Folkeblad. Mens Thor Bjørn Nielsen begge gange helst ville være fri for at deltage. Han havde bedt om slet ikke at skulle møde op i landsretten i Viborg torsdag. Men den anmodning nåede ikke forbi en dommer inden, så han skulle være der.

Unge ofre

Dommen kan ikke ankes, så han skal sidde fængslet, indtil domstolene vurderer, at han ikke længere er farlig for sine omgivelser. Tidligst om fem år kan han søge om at få sin sag prøvet for domstolen igen. Hvis han får afslag på løsladelse, kan han søge hvert andet år.

Thor Bjørn Nielsen udsatte i marts 2018 en dengang 14-årig pige for blufærdighedskrænkelse og trusler, da han under en køretur, hev hendes trøje op, tog et billede af hendes blottede bryst og truede med at lægge det på nettet, hvis hun sladrede. Senere på måneden voldtog han en ung lesbisk kvinde i sit hjem i Aulum.

I begge de nye sædelighedssager var Thor Bjørn Nielsen kommet i kontakt med de to kvinder ved i forskellige internetfora at udgive sig for at være en ung kvinde. Det gjorde han også konsekvent, da han boede i Haderslev.

Som en del af dommen må Thor Bjørn Nielsen ikke have kontakt til børn og unge under 18 år.

Thor Bjørn Nielsen skal også betale erstatning til de to forurettede kvinder.