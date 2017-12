Voldtægtsforsøg blev dyrere i landsretten

Straffen for overfaldet på Aarøsund Landevej blev forhøjet til to et halvt års fængsel.

HADERSLEV: En asylansøger fra Bangladesh får et halvt år mere i fængsel. Vestre Landsret har afgjort, at den 22-årige Wasim Billas straf skal hæves fra to år til to år og seks måneders fængsel. Han blev i april i år dømt for voldtægtsforsøg begået i august 2016.

Det foregik på Aarøsund Landevej. Her var han fulgt efter en kvinde, som havde været til polterabend. Han overfaldt hende, da hun var på vej hjem ved 5-tiden om morgenen. Men hun gjorde voldsomt modstand. Blandt andet kradsede hun ham, så hun fik hans DNA under neglene på højre hånd.

Han blev også fanget af et overvågningskamera, da han vendte tilbage til hendes hus og lurede.

Efter endt afsoning bliver Wasim Billa udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

Allerede i november 2016 havde Udlændingestyrelsen faktisk afgjort, at han skulle sendes tilbage til Italien, hvor han var indrejst i EU.

Han var kommet til Danmark i april 2016. Han blev overført fra asylcentret i Auderød til asylcentret på Vilstrupvej. Han nåede at blive sendt videre til asylcentret i Sønderborg, inden politiet fik resultatet af DNA-analysen. Forinden var han også blevet efterlyst med billeder fra overvågningskameraet. Han blev anholdt den 6. oktober 2016 og varetægtsfængslet dagen efter.