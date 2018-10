HADERSLEV: En bilist forulykkede klokken 00.18 onsdag på motorvejen mellem afkørsel 69 Skovby og 68 Vojens. Bilen var på vej mod nord, da et voldsomt regnskyl brød ud. Føreren mistede herredømme på grund af akvaplaning og kørte ud i autoværnet.

Skybruddet var så voldsomt at selv redningskøretøjerne måtte sænke farten voldsomt.

- Jeg har aldrig oplevet sådan et vejr. Jeg har aldrig nogensinde taget radioen og sagt til mine styrker, at de skulle køre langsomt. Jeg har aldrig oplevet så meget vand. Det var helt sindssygt vejr. Jeg har aldrig kørt hvor, jeg måtte køre 60 km/t med udrykning, for ellers begyndte jeg at aquaplane. Der lå tre-fire centimeter vand overalt. Der var ingen vinduesviskere, der kunne følge med, fortæller indsatsleder Mikkel Linnet.

Men skybruddet var kun en byge. Det begyndte da Mikkel Linnet kørte på motorvejen og stoppede igen inden redningsfolkene var færdige på uheldsstedet.

Hverken manden eller kvinden i bilen kom noget alvorligt til. Kvinden klagede over lidt ondt i nakken, så begge blev kørt til tjek på skadestuen.