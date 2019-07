Haderslev: Politi og brandvæsen er endnu engang rykket ud til affaldssorteringshal på Oksbølvej ved Haderslev. Hallen brændte første gang lørdag morgen, men lørdag aften klokken 20.12 lød der igen melding om brand på adressen.

Det viste sig at være morgenens ild, der er blusset op igen. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på twitter. Branden skaber en voldsom røgsøjle, der kan ses på lang afstand, men ifølge politiet er ilden under kontrol.

- Der er styr på branden, lyder det i tweetet, der er sendt ud klokken cirka 20.25.

Branden på Oksbølvej brød første gang ud klokken ni lørdag morgen og skabte også her en stor sort røgsøjle. Efter halvanden times arbejde på stedet meddelte politiet, at ilden var under kontrol, men lørdag aften er den altså blusset op igen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har tidligere oplyst overfor avisen, at branden menes at være opstået i et rum med en større mængde af plast, træ og pap, men at brandårsagen endnu er ukendt.

Ingen personer kom til skade ved branden lørdag morgen.