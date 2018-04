Vojens får igen en sparekasse

Broager Sparekasse bryder tendensen og åbner en afdeling i Vojens. Det er flere år siden, at Vojens sidst har haft et pengeinstitut i byen.

Den 1. maj 2018 kommer Broager Sparekasse til Vojens.

Sparekassedirektør Lars Christensen fortæller, at en by af Vojens´størrelse bør have et pengeinstitut:

- Vojens er på størrelse med Tønder. Tønder har fire pengeinstitutter. Vojens har ingen. Så der bør være et i Vojens, og vi tror på det, siger Lars Christensen.

Samtidig vil Broager Sparekasse gerne støtte op om SønderjyskEs hockeyhold.

- Vi har gode erfaringer med at støtte herrehåndbold, og nu vil vi også gerne være synlige og støtte ishockey i Vojens. Byens står og falder med ishockey, så vi mener, det er vigtigt at støtte holdet, siger Lars Christensen.

Derfor opsiger Broager Sparekasse sin skyboks i Haderslev i Sydbank Park og flytter ind i ishockey-arenaen i Voejens. Sparekassen har ansat den lokalt kendte Per E. Petersen, som skal være drivkraften bag Sparekassens tilstedeværelse i Vojens.

Der bliver i første omgang ikke tale om en bygning i hovedgaden, men Per E. Petersen kommer til at have sin base i en skyboks i SE Arena, og her vil det være muligt for kunder, både private og erhverv, at komme til møder.

Per E. Petersen har ifølge sparekassen et stort netværk bl.a. via sit engagement i SønderjyskE og ishockey erhvervsklubben, hvor han har været formand i 10 år. Desuden har han mange års erfaring i branchen og har arbejdet som filialdirektør i netop Vojens.

- Vores mål er, at borgerne i Vojens kommer til at se Broager Sparekasse som et lokalt og nærværende pengeinstitut. Vores indstilling er, at hvis Vojens vil os, så vil vi også Vojens. På sigt kan det betyde endnu mere engagement i Vojens og lokalområdet, fortæller Lars Christensen, der håber på, at det med tiden kan blive til lokaler i bymidten.

Det lidt utraditionelle setup betyder, at der ikke er faste "åbningstider". Man laver blot sine aftaler med Per E. Petersen når det passer ind i kalenderen.

Lige nu er Broager Sparekasse ved at undersøge, hvordan virksomheden kan betjene kunderne i Vojens med en pengeautomat, som både kan modtage kontanter og fungere som hæveautomat.

- Det arbejder vi på og finder en løsning snart, siger Lars Christensen.

Danske Bank lukkede sin filial i Vojens i 2014. Sydbank lukkede sin i 2015. Tre år forinden havde Sydbank ellers overtaget Tønder banks afdeling i Vojens.

Nordea lukkede som sidste bankfilial i Vojens i marts 2016.