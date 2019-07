Vojens Pigeklub er klar med nyt program

Vojens: Vojens Pigeklub er klar med et nyt program. Bestyrelsen har atter i år gjort sig umage med at finde nogle gode arrangementer og håber, at de bliver godt modtaget, lyder det i en pressemeddelelse.

Vojens Pigeklub har ved starten af sæsonen 186 medlemmer, atter en pæn stor fremgang.

Klubben begynder det nye år med at køre til Café Ellegaard, Stursbøl, senere besøger den Mariannes Mad i Agerskov, får besøg af Tøj-Expressen fra Ribe, og lidt sjov bliver der vist i gaden, når musikgruppen "Godt Gråt" kommer og underholder. En julefrokost med lottospil får med sikkerhed julestemningen til at nå et højdepunkt, inden året slutter.

Det nye år begynder med et besøg i Haderslev Sundhedscenter, hvor klubben skal høre om demens, alzheimer og det at være pårørende. Et underholdende foredrag af den kendte revymand, Leif Maibom, står også på programmet, lige som klubben i det nye år tager et smut til Aabenraa for at få en spændende modeaften i Boutique Mary.

- Sommerafslutningen er henlagt til La Petite Provence, Houens Odde. Efter en hyggelig eftermiddag gør vi ophold ved Seggelund Cafeteria, hvor vi har bestilt middagen, lyder det i pressemeddelelsen.