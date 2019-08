Vojens Patriots: Soldaterveteraner får eget ishockeyhold

Vojens: Vojens Ishockey opretter nu et hold for veteraner. Holdet hedder Vojens Patriots.

Baggrunden for holdet er, at mange veteraner i Danmark ikke længere dyrker motion, som de var vant til, da de arbejdede i forsvaret.

"Vi har fået skabt et rigtig godt grundlag for at få veteraner til at dyrke mere motion igennem ishockey. Det er for alle veteraner, selvom man er psykisk eller fysisk skadet. Vi har valgt denne metode for at få flere veteraner til at dyrke motion, ud fra at vi fra erfaring har fundet ud af, at der er stor opbakning og interesse blandt nuværende og tidligere soldater for sporten", skriver Vojens Ishockey Klub i en pressemeddelelse.

Holdet er med til at gøre bredden af motionstilbud for veteraner endnu bredere.

Vojens Ishockey Klub er den første klub i Danmark, som opretter et hold for veteraner. Der er i Aalborg oprettet en selvstændig forening for veteraner, som ønsker at spille ishockey, så i Vojens har man brugt inspiration herfra til oprettelse af et hold.