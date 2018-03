Vojens Påskecup gør det igen

Vojens: Den mørke hal blev oplyst af et stort lysshow, mens finaledeltagerne kom løbende ind på banen. De samlede sig i en lang lige række på midten, hvor hver enkelt spillers navn blev råbt op over højtaleren.

Sådan ser det ud hvert år, når det er finale tid ved Vojens Påskecup. Fra onsdag til fredag har 41 U14-hold kæmpet om en af de eftertragtede pladser i spotlyset ved Danmarks ældste håndboldstævne, som bliver ved med at trække deltagere til fra hele Jylland og Fyn.

Efter at Påske cup'en er blevet afholdt for 48. gang i træk kan stævneleder, Theis Melcher, se tilbage på endnu et veloverstået håndboldstævne. For ham er det ikke det store mysterium, at de kan tiltrække så mange hold år efter år.

- Vi er et lille og intime. Vores filosofi er, at vi ikke skal være for store. Man skal kunne gå mellem hallerne, og det sted man skal sove, siger han.

Stævnet bruger både Vojens hallen og Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskoles hal, som ligger under to kilometer fra hinanden. Derfor er spillerne ikke afhænge af busser, men kan selv nemt komme rundt. Derudover slipper holdene for taskevarme madpakker, når der tre gange dagligt serveres buffet.

- Så skal man ikke sidde med en dødssyg leverpostejmad, siger Theis Melcher.