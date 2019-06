Vojens BI trænger til en sejr

VOJENS: VBI har ikke formået at få fuld gevinst i de seneste fire kampe. Holdet trænger derfor hårdt til en sejr, når det lørdag gælder bundholdet Rødding/Fole på udebane.

De manglende resultater har betydet, at VBI nu er dumpet ned på en femteplads med 14 point. Endnu værre står det til med Rødding/Fole, der kun er noteret for to point. Holdet har endnu ikke prøvet at vinde og er forlængst dømt til nedrykning.

Da de to hold mødte hinanden i første spillerunde, vandt VBI med 3-1. Alt anden en ny sejr vil være en overraskelse.

Rødding/Fole - Vojens BI

Fodbold, serie 2

Lørdag kl. 13.30, Rødding Stadion