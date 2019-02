HADERSLEV: Vinspecialisten flytter fra hjørnet af Storegade til det tidligere Sportsmaster, Storegade 25.

Ønsket er i højere grad at være en del af livet i gågaden og omkring Stormklokken. Det fortæller butikschef Bjarne Kaare Jensen, som glæder sig til at byde kunderne velkommen i den nye Vinspecialisten fredag den 31. maj.

Den nye butik får også en stor vinbar, hvor folk kan komme ind og bestille et glas vin og lidt tapas til at nyde ude eller udenfor.

- Vi får en meget bedre beliggenhed, og vi får vores vinkælder op i stueplan, så den bliver mere synlig for folk. I dag er der faktisk mange, der ikke ved, at vi har en vinkælder. Det er kun dem, der kommer til vores vinsmagninger, der opdager det, konstaterer indehaver Bjarne Kaare Jensen, som siden 2015 har været medejer og butikschef i Vinspecialisten Haderslev.

Ikke mindst om sommeren er Stormklokken et populært udflugtsmål for mange, der sidder og hygger sig med is, ringriderpølser og en fadøl på pladsen.

Fremover vil der også være vin og lidt tapas indenfor rækkevidde.

- Vi får meget bedre mulighed for udendørs servering og vil have seks-otte borde stående udenfor, hvor man kan sidde og nyde lidt godt fra butikken. I dag har vi kun et par borde stående udenfor om sommeren. Da det blæser utroligt meget her rundt om hjørnet, bliver bordene sjældent brugt, fortæller Bjarne Kaare Jensen.

Også indenfor blæser der andre vinde hos Vinspecialisten, der ikke "kun" vil afholde vinsmagninger for selskaber m.v..

- Vores kommende vinkælder i stueplan bliver indrettet mere som en vinbar, hvor alle kan komme og nyde et glas, fortæller Bjarne Kaare Jense:

- Vi har fået fat i en bar, der skal stå der. Og i øjeblikket er vi i gang med at undersøge, om vi kan indrette et lille tapas-køkken, fortæller Bjarne Kaare Jensen.

Han glæder sig til at indtage de nye lokaler sammen med sin mangeårig ansat Mariane Jakobsen, som har været med lige siden butikkens start i Nørregade i 2001.

Egentligt har det ikke været i hans tanker at flytte fra den nuværende adresse på Storegade 30, men en henvendelse fra den nye ejer af butiks-lejemålet Storegade 25, fik han på andre tanker.

Udlejeren, Heide ( Heide Vestergaard Frandsen, Christiansfeld) var meget overbevisende, og huslejen på 20.0000 kroner om måneden er ikke mere, end Vinspecialisten betaler i dag.

Den nye Vinspecialisten bliver på 343 kvadratmeter plus kælder, og der er seks parkeringspladser i baggården.

- Vi har den sidste smagning i kælderen her på adressen den 4. april, og herefter begynder vi stille og roligt at pakke ned, så vi er klar til at flytte hele butikken Kr. Himmelfartsdag den 30. maj, fortæller Bjarne Kaare Jensen.