Villads gik på opdagelse i hvaler og hajers verden

Det er fantastisk, en virkelig fin og meget mere visuel måde at lære på, som også gør det lettere at huske.

Frank Hansen og Amy Lewring er frivillige i Gram Lergrav, og de hjælp Jonath og Villads med at lave tænder. Jonathan havde lavet en afstøbning af en kaskelottand, mens Villads i hvert fald skulle have en afstøbning af en hajtand med hjem. Foto: Jacob Schultz

Førende i hvaler

"Hvordan jager hval med lyd?" var titlen på det foredrag, som hvalforsker Michael Ladegaard fra Aarhus Universitet holdt. Mens Villads ventede på, at hajtanden af gips skulle tørre, forklarede den århusianske forsker, at der findes to hvaltyper - nemlig barde- og tandhvaler, og at de i alt 89 hvalarter lever overalt på jorden - fra de dybeste have, til kystnære områder, fra ishave til floddeltaer i varme lande.

Danske forskning i hvaler er førende på verdensplan, og en stor del af den forhistoriske viden, der findes om de store havpattedyr findes i Gram, som engang lå midt i et hav. I lergravens mudder gøres der da også til stadighed små og større fund - fra hajtænder og små fossiler til af og til afgørende store fund, som det der sidste år blev gravet op og muligvis er en helt ny hvalart.