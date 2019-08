Vildt stuntshow på nordhavnen: Hurtige biler og store monstertrucks

HADERSLEV: Er du vild med biler og motorcykler i høj fart, brændende dæk, motorkunst, livsfarlige stunts og kæmpe store monstertrucks?

Så har du mulighed for at opleve det hele i et stort stuntshow i Haderslev den kommende weekend.

Både lørdag den 17. og søndag den 18. august, begge dage klokken 18, er der dømt action og høj fart Ved Havnen 30, hvor det tyske Team Klaas afslutter deres sæson for i år.

Showet er et af de største af slagsen i hele Europa og vil byde på masser af forskellige bil- og motorcykelstunts.

Det er den tidligere cirkusdronning Agnete Louise Enoch fra Cirkus Dannebrog, der er turchef for showet, som har begejstret publikum i alle dele af landet.

- De har haft den ene succes forestilling efter den anden, og har fået masser af anderkendelser i pressen og publikums begejstring for alle generationer, fortæller hun.

Team Klaas's vovehalse vil kaste sig ud i den ene vanvittige disciplin efter den anden, og publikum kommer til at opleve alt fra bilbowling, hvor en stuntmand i bil hamrer med fuld fart ind i en kæmpe bunke bilskrog for at lave strike, til stuntmænd spændt fast til biler der bliver tonset gennem brændende flammer.Showets allerstørste seværdighed er, når Team Klaas' kører deres to gigantiske monstertrucks frem for at smadre alt på deres vej.

En masse gamle skrotbiler bliver smadret og mast fuldstændig til ukendelighed af de larmende og osende monstertrucks.

De to gigantiske trucks er bygget af Team Klaas selv med materiale importeret fra USA.

Til årets tour har de bygget en helt ny truck, som er deres største og vildeste til dato.

Trucken som har fået navnet "Captain Barbossa" er tre meter høj, tre meter bred, har over 1000 hestekræfter og vejer fire ton. Så der er virkelig tale om et vaskeægte monster.

Det vilde stuntshow varer to gange 40 minutter plus en pause på 15 - 20 minutter.

Biletter kan købes ved indgangen.