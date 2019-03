Vildt ophørsudsalg i Vojens: Kunderne væltede ind

Mange ville være blandt de første til at hive varer ned af hylderne, da Stine og Holmberg åbnede for ophørsudsalg torsdag klokken 12.

VOJENS: Vibeke Weber fra Gram var blandt de mange, der torsdag havde trodset regn og blæst for at stå i kø til ophørsudsalg hos Stine og Holmberg i Rådhuscentret.

- Det er jo helt nye forårsvarer til halv pris, konstatererede Vibeke.

Køen foran butikken bare voksede og voksede, efterhånden som klokken nærmere sig 12.00, og på parkeringspladsen var der et cirkus af bilister, der kørte rundt for at finde en plads, så de kunne nå at være med fra starten.

Flere havde i dagens anledning også hævet kontanter i automaten, for nu skulle der handles stort ind.

Så blev døren endelig åbnet, og folk væltede ind i butikken for at kaste sig over de mange nye forårsvarer til halv pris.

Det er Allan Bolander fra Din Tøjmand Bolander, der har købt konkursboet efter Stine og Holmberg, og han vil de kommende uger sælge ud af alle varene i butikken.

De første hektiske sekunder efter åbningen styrede kunderne med stor målrettethed efter de eftertragtede varer.

Herrer og damer sig hurtigt i de to afdelinger med dame- og herretøj.

I herre-afdelingen blev skjorter og JBS-undertøj hevet ned af hylderne i voldsom fart, og damerne kastede sig med lige så stor iver over de mange stativer med dametøj.

- Sikke en kaos. Lad mig komme ud, var der pludselig én kvinde, der sagde.

Ja, det er ikke hver dag, at det går så vildt for sig i Rådhuscentret. Vibeke Weber lignede også én, der helt havde mistede orienteringen midt i vrimlen.

- Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal have endnu, sagde hun, da avisen mødte hende stadig tomhændet efter ti minutter i butikken.

Der var de første kunder på vej ud igen med fulde bæreposer med tøj.

Gutterne Peter Ellegaard og Henrik Schnuchel var også taget til ophørsudsalg.

Men om de ville købe noget - ja det kom helt an på prisen.

- Vi er selvfølgelig kommet, fordi vi godt kan lide at spare penge. I går fik jeg også et par helt nye cowboybukser i genbrugsbutikken. De kostede 60 kroner, men jeg fik dem for 30, for der var der også halv pris. Mine penge må gerne vare længe, sagde Henrik og grinede stort.

- Ja, mine skal helst blive i pungen, lød det fra Peter Ellegaard.

Rikke Jensen havde taget sin otte måneder gamle søn Karl med til ophørsudsalg.

- Jeg skulle bare lige hen og kigge. Jeg synes faktisk, at det er rigtigt vemodig over, at butikken lukker - også fordi man kender dem, der arbejder her, for nu har vi ikke længere en dametøjsbutik her i Vojens, sagde Rikke Jensen.

I hverdagen tænker hun meget over at støtte de lokale butikker. Og det synes hun alle skulle gøre.

- Hvis vi ikke handler lokalt, så har vi ikke de lokale butikker længere, så jeg handler alt, hvad jeg kan få her i Vojens. Også selv om jeg i nogle tilfælde måske kan spare en halvtredser ved at handle på nettet. Det er faktisk mega sørgeligt at se alle de mennesker, der er her i dag, for hvis folk havde støttet butikken i hverdagen, så havde den nok været her endnu, konstaterede Rikke Jensen.

Ophørsudsalget hos Stine og Holmberg fortsætter de kommende uger, torsdag, fredag, lørdag og søndag.

Allan Bolander har lejemålet indtil udgangen af april, og han holder ophørsudsalg, indtil varelagret er tømt.