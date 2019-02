Vidne flygtede til Grønland

Retten måtte vente over to timer på en tolk, som den tiltalte ikke ville bruge. Hovedvidnet og en medtiltalt dukkede ikke op.

Det gjorde ikke forvirringen mindre. Men advokat Erik Schøt-Bæk insisterede på at få en tolk, for det var ikke alt hans klient forstod på dansk.

HADERSLEV: Det var lidt et forhindringsløb at få begyndt retssagen mod en 17-årig syrer ved Retten i Sønderborg i denne uge. Den annoncerede arabiske tolk var ikke dukket op. Men så blev retsbetjenten forvirret, for pludselig sad der to personer, som der ikke var regnet med.

Medsigtet blev væk

I mellemtiden kunne anklager Sabina Vinther oplyse om, at det første vidne ikke dukkede op. Den 20-årige unge dansker havde været varetægtsfængslet i sagen, som medsigtet i et forhold om trusler mod hovedvidnet. Men han var i mellemtiden blevet løsladt.

Han har en lang række domme, for kriminalitet begået sammen med stort set alle de lokale utilpassede unge af anden etnisk herkomst end dansk.

Men hvad værre var, så kunne Sabina Vinther også oplyse, at hovedvidnet var udrejst af Danmark. Han var i Grønland.

Efter lidt over to timer, dukkede der så en tolk op. Men der gik ikke ret mange minutter, før hun meddelte retten, at:

- Han be'r om at jeg kun tolker, når han be'r om det.

- Jeg forstår det meste af det, forklarede den 17-årige.

Så først et stykke inde i retsmødet, da han mors telefon begyndte at bimle i sin taske, fik tolken noget at lave. Ellers den tiltalte ikke tolken om at oversætte noget.