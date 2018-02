Videoovervågning i midtbyen er rykket nærmere

Den pulje råder Rigspolitiet over. Herfra bekræfter man, at pengene er ved at blive fordelt til politikredsene landet over.

HADERSLEV: Sidste år afviste politidirektøren, af politiet ville opsætte overvågning i Nørregade. Det var ellers et ønske fra både borgmester Hans Peter Geil (V) og flere andre byrådspolitikere. Men det var blandt andet for dyrt.

"Øget videoovervågning af frit tilgængelige steder.Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at øge brugen af videoovervågning i områder, hvor der er behov for en særlig tryghedsskabende indsats. Der afsættes en pulje til politiet til indkøb og efterfølgende drift og vedligehold af ca. 100 videokameraer på ca. 50 lokationer, hvor der erfaringsmæssigt jævnligt opstår episoder med vold og uro. Det vil særligt være lokationer, som er præget af verserende bandekonflikter eller lignende. Der afsættes 3 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til formålet."

Lokalt initiativ

Man er dog ikke så vidt i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, at man har søgt om midler fra puljen.

- Vi har orienteret kommunerne om den nye mulighed, da der var møde i kredsrådet den 8. december. Og politikredsen vil søge penge til opsætning af videoovervågning, hvor det findes relevant, og hvor ordningen vil have den ønskede effekt. Men vi kan i øjeblikket ikke sige mere, da vi endnu ikke har haft mulighed for at forholde os i detaljer til den nye pulje. Vi afventer således nærmere information fra Rigspolitiet om rammerne m.m., oplyser politiinspektør Kaj Nielsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

I næste måned er der igen møde i det regionale kredsråd, som er et samarbejdsforum for politiet og kredsens kommuner. Her forventer Hans Peter Geil at videoovervågning igen bliver et tema.

- Hvis politiet betaler og mener, at det giver mening, er det helt fint med mig, siger Hans Peter Geil.

De sidste to et halvt år har der jævnligt været problemer i især Nørregade med en gruppe af utilpassede lokale unge, som har begået en del kriminalitet som vold og handel med stoffer. En del er dog buret inde lige nu.