Video: Det skal der ske på skimmelramt skole

Eksperterne har været i gang med at undersøge indeklimaproblemerne på Sdr. Otting Skole. Lige nu holdes der møde om de første resultater af de undersøgelser. Klokken 16.30 vil udvalgsformand Henrik Rønnow (S) fortælle, hvad næste skridt bliver. Se med her.

HADERSLEV: Sdr. Otting Skole har gennem længere tid kæmpet med indeklimaproblemer, og skolen er blevet renoveret for 10. millioner kroner, mens eleverne blev undervist i pavilloner.

I efteråret flyttede elever og lærere tilbage i nyrenoverede klasselokaler, men så begyndte problemerne igen. Nu er skolen igen blevet undersøgt, og på eftermiddagens pressemødet vil formand for udvalget for børn og familie, Henrik Rønnow (S), fortælle om de første resultater af de nye målinger på indeklimaet på skolen, og give et fingerpeg om, hvad næste skridt bliver som følge heraf.