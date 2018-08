Viceborgmesterens motorbåd ligger på bunden af havnen

HADERSLEV: Familien Bondes store motorbåd Tinne sank i weekenden af endnu ukendte årsager. Båden lå fortøjet på nordhavnen, og står nu på bunden af havnebassinet.

Viceborgmester Benny Bonde (LA) er nu i gang med at få arrangeret en hævning af båden.

- Det skal ske så hurtigt som muligt. Højst sandsynligt i denne uge, siger han.

Hvorfor båden sang er uklart. Men det skete tilsyneladende ret hurtigt.

- Vi har en idé om, at det måske har noget at gøre med, at det har været så ekstremt lavvandet, så den har været nede på bunden og røre et eller andet, eller idet der er kommet en ny bro dernede, at der måske er noget, der er rykket i stykker bagtil. Nogen har set den inden de gik i seng fredag aften. Da lå den fint. Der er nogen, der har set den klokken 3 om natten, og der fejlede den ikke noget. Og klokken 7 om morgenen var den sunket. Havde det været en hane eller en utæt slange, går der jo lang tid, inden den bliver fyldt op, og man kan se niveauet ændrer sig.