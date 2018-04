Vi er blevet 3145 færre sønderjyder

Sønderjylland: Billig husleje, flot natur og masser af store virksomheder.

Der har længe været fokus på at vise landsdelens mange kvaliteter og få flere til at bosætte sig i Sønderjylland hos både de sønderjyske kommuner og i Region Syddanmark.

Trods gode ambitioner er det dog endnu ikke lykkes.

- Det har ikke udmøntet sig, som vi havde håbet, og jeg ville ønske, at vi kunne gøre noget ved det, siger Søren Rasmussen (DF), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

I 2017 flyttede 9162 personer fra Sønderjylland og en af de fire sønderjyske kommuner, Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Tønder.

Kun 6017 valgte samtidig at at bosætte sig i Sønderjylland - fraregnet interne flytninger mellem kommunerne.

Tallene stammer fra Danmarks Statistik, og den negative vækst er et billede, der bliver stående, hvis man kigger tilbage på de seneste fem år.

I 2016 indledte Region Syddanmark ellers en stor satsning for netop at vende den udvikling, men selvom det endnu ikke er lykkes at få fat i det ønskede antal tilflyttere, mener Søren Rasmussen stadig, at det er vigtigt at have fokus på, at flere i fremtiden bosætter sig i Sønderjylland.

- Vi skal gøre, hvad vi kan, og det skal gøres i samarbejde mellem både regionen og kommunerne, siger han.