Veteraners mødested kan stå overfor en udvidelse

HADERSLEV: Kommunens omkring over 700 veteraner har i øjeblikket et mødested i Lavgade 9, hvor kommunens veterankoordinator Mogens Østergaard også har kontor. Her er der opholdsrum med køkken og samtalerum.

Men det er der mulighed for at udvide.

- Der er velvilje til at vokse ud af rammerne. Der ligger en udvidelse på bordet lige nu. Det er en relativ nyopstået mulighed, forklarer han.

Det skal politikerne senere se på.

Værestedet bruges i øjeblikket af 25-30 veteraner. Men flere kommer til.

- Jeg oplever en stigende efterspørgsel, men det er stadig relativt nyt.

Hvor stort behovet er, er usikkert. Der er også en lille gruppe af veteranerne, som er svære at få ud. Det vurderes, at cirka ti procent af veteranerne udvikler svær depression eller PTSD (Posttraumatic Stress Disorder).