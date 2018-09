Haderslev: Vojens-cykelklubben J.O.C.K førte an som rutineret støtte på landevejen, da 45 psykisk skadede krigsveteraner cyklede 127 kilometer mod Haderslev på 5. etape i Ride4Rehab.

Lørdag nåede cykelløbet Ride4Rehab, som er et stort cykelevent for skadede veteraner - arrangeret af Danmarks Idrætsforbund Soldaterprojekt, Haderslev. Her blev veteranerne hyldet på Sydbank Parkunder superligakampen mellem SønderjyskE og Hobro.

- Det var en stor oplevelse at modtage den anerkendelse fra publikum. Jeg opfattede hyldesten på stadion som et klap på skulderen for vores "lille" cykeltur Danmark rundt, men bestemt også som en anerkendelse for den indsats, vi har gjort for Danmark," siger den lokale Michael Leuenhagen, der ligesom de øvrige ryttere i feltet lider af PTSD efter udsendelse