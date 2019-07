Veteranbanen kører videre trods tør natur og flere brande

Veteranbanen Haderslev-Vojens kører om sommeren på diesel og ikke på damp. Det nedsætter risikoen for, at toget antænder brande på sin vej gennem den tørre danske natur, så selvom et tog i Nordjylland onsdag var årsag til en stribe brande, så er der ingen risiko for, at toget mellem Haderslev og Vojens indstiller kørslen.

- Det er også lidt af økonomiske grunde. Det koster lidt flere penge at køre med damp. Der er ingen tvivl om, at vi skal køre med damp, hvis vi vil have mange folk med på toget. Så kommer folk. Der er lidt mere nostalgi i at køre med damp, siger Hans Erik Mørch.

Er det derfor, I kører med diesel i stedet for damp her om sommeren?

- Det er i hvert fald en stor ulempe med damp, og der er en brandrisiko - især hvis det er rigtig tørt, er det noget scheisse. Men vi er fortrøstningsfulde, fordi vi kører med diesel og ikke med damp, og så er der ikke så stor brandfare. Så længe vi kører med diesel, er der ingen risiko for, at vi indstiller kørslen, siger han.

Onsdag antændte et veterantog, der kørte på damp i Nordjylland en stribe brande på sin strækning på grund af den tørre natur, men det har ikke fået Hans Erik Mørch til at overveje at stoppe kørslen. Torsdag var han og veterantoget på tur.

Haderslev/Vojens: Den danske natur er tør for tiden, men det kommer ikke til at få konsekvenser for Veteranbanen Haderslev-Vojens. Det er formand for veteranbanen Hans Erik Mørch optimistisk omkring.

Det er egentlig af økonomiske årsager, at toget mellem Haderslev og Vojens kører på diesel og ikke på damp for tiden. Men der er også andre fordele, for der er større risiko for, at damptog antænder brande i den tørre natur. Foto: Jacob Schultz

- Der skal komme meget mere regn. Når jeg har arbejdet i haven, har jeg lagt mærke til, at jeg ikke kommer ret langt ned, før det bliver tørt som bare pokker. Det her giver kun lidt fugt til overfladen, siger Hans Erik Mørch.

Det gør de hver mandag, og her har det været tydeligt for formanden, hvor tørt der rent faktisk er ude i naturen for tiden. Og selvom der faldt lidt regn fredag, og selvom sommeren 2019 hidtil ikke har været lige så varm og tør som i fjor, så skal man ikke lade sig narre, mener han.

Ikke nok med at det lokale veterantog kører på diesel og ikke på damp, så har Hans Erik Mørch og resten af holdet også sørget for, at græsset på banelegemet er passet og klippet.

Hændelserne i Nordjylland tidligere på ugen er ikke første gang i år, at et veterantog har antændt ildebrande på sin vej. Under folketingsvalgkampen drog Venstre-politikeren Kristian Pihl Lorentzen på tur fra Stuer til Langå og startede ikke færre end ti brande.

Politiet blander sig

Torsdag kom det frem, at Nordjyllands Politi endda overvejede et forbud mod veterantogskørsel. Hans Erik Mørch mener, at veteranbanerne selv bør være i stand til at vurdere, om det er forsvarligt at køre eller ej. Men han kan samtidig også se fidusen i, at det myndighederne, som tager beslutningen.

- Så er der ingen slinger i valsen, og så står man ikke i et dilemma. For veteranbanerne betyder det meget, om vi kan køre med damp eller ej angående indtjeningsmulighederne. Når der er lidt økonomi indblandet, er folk nok lidt tilbøjelige til at tage lidt større chancer, siger han.

Veteranbanen Haderslev-Vojens har altid branddaskere med, når det kører med damp, som toget efter planen skal igen til december.

- Men du kan jo ikke bare sådan lige nå at stoppe et tog, hvis der bliver antændt en brand, siger Hans Erik Mørch.

Men her til sommer kører toget altså videre gennem det tørre Danmark på diesel.