Veteranbanen kører når valgurnerne kalder

HADERSLEV: Den 26. maj er der valg til EU-parlamentet. Så når man alligevel skal af sted, kan man kombinere det med en tur med veteranbanen.

26. maj kører toget igen med afgang enten fra Vojens station klokken 11 eller Haderslev Station vest klokken 12.

Passagerne kan kombinere togturen med en tur med "Tørningekspressen", hvor de ankommer med veterantog til Hammelev station for at køre videre med hestevogn til Tørning Mølle. Her kan de spise og fortsætte med hestevogn til Christiansdals vandkraftanlæg og til Damende. Fra Damende kan man så sejle tilbage til Haderslev med dambåden./Mimo