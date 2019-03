Haderslev: Veteranbanen Haderslev-Vojens er klar til at gøre klar til den nye sæson. Ti gange i løbet af 2019 bliver der fløjtet afgang for kørsel med veterantoget. Det er cirka dobbelt så mange som i 2018. Der køres en søndag i maj og juni før sommerferien, og i sommerferien køres der i juli og august på de fleste torsdage. Desuden er der programsat to køredage i efterårsferien og to dage omkring anden søndag i advent.

- Det er vigtigt at fremhæve, at veterantoget fortsat kører fra Vojens til Haderslev Vest - eller omvendt og at der er to eller tre dobbeltture på hver køredag, oplyser den nu forhenværende formand for veteranbanen, Carsten Ørnsholt.

Han og resten af banens bestyrelse har oplevet, at nogle tror, at veterantoget helt er opkørt med at køre, efter at Haderslev Kommune har inddraget banens køretilladelse på strækningen mellem Haderslev Rådhus og Schaumanns Klædefabrik, hvor der i stedet skal etableres cykelsti.

- Det er selvfølgelig usandt. Det gælder naturligvis kun på den del af strækningen, hvor der skal være cykelsti, understreger Carsten Ørnsholt, som understreger, at der i stedet bliver mulighed for at stige af og på toget ved Haderslev Vest.

Nye skilte vil blive sat op for at vise vej, tilføjer han.