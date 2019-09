Verdensmestre mødte fans inden speedway braget

De to sønderjyske verdensmestre i speedway Jesper og Jonas Knudsen varmede op til Speedway Grand Prix på Rådhuscentret. Foto: Larz Grabau

Der blev varmet op til aftenens Grand Prix i Rådhuscentret med blandt andet to sønderjyske verdensmestre.

VOJENS: Speedwayfans fra hele landet og endda et par sønderjyske verdensmestre varmede op til aftens lokale Speedway Grand Prix i Rådhuscentret fra lørdag formiddag. Brødrene Knudsen fra Øster Åbølling midt mellem Skærbæk, Arnum og Ribe blev i henholdsvis 2017 og 2019 verdensmestre i den samme klasse: U16 250cc. Den yngste bror Jesper Knudsen på 15 år overtog simpelthen sin brors gamle titel for to måneder siden i Holsted. På den samme cykel som storebror vandt VM med to år tidligere. Det var kulminationen på 14 års træning. Storebror Jonas begyndte nemlig som fireårig. Det var morbror Torben Hansen, som også har kørt professionelt for Vojens, der lokkede med søsterens cykel. - Jeg er jo vokset op i speedwaymiljøet derhjemme gennem min bror, fra vi var ganske unge, forklarer Karina Knudsen. Hendes bror havde gemt hendes lille knallert og gav den til Jonas. Og så var han solgt. - Vi tog over på banen (i Skærbæk Motor Klub, red.) og fik samlet et mikrohold, husker Karina Knudsen.

Han sagde, at han syntes, jeg skulle prøve igen. Jeg tænkte, at hvis jeg bare lod være med at køre ind i ting, så var det nok noget nemmere. Så syntes jeg bare, det var sjovt. Jesper Knudsen

Katrine Bang fra Grindsted er speedwayfan. Hun har nu en verdensmesters autograf på sin taske. Foto: Larz Grabau

Kørte galt første gang Lillebror var ikke specielt interesseret i sporten, så han kom først op og køre, da han var syv år. Men det var ikke nogen succes. Han kørte galt i første forsøg: Lige ind i en låge; uden dog at komme til skade. - Bedstefar blev mest ked af det. Han stod med tårer i øjnene. Nu havde han endelig fået ham ud og køre. Så sagde Jesper, at han fandeme ikke gad køre på det lort, fortæller brødrenes far Johnny Knuden. Men et lille år efter fik bedstefar alligevel lokket Jesper op på jernhesten igen. - Han sagde, at han syntes, jeg skulle prøve igen. Jeg tænkte, at hvis jeg bare lod være med at køre ind i ting, så var det nok noget nemmere. Så syntes jeg bare, det var sjovt, mindes Jesper Knudsen. Han kom efter det, indhentede sin storebror og overraskede hele familien. - Han har teknisk snilde. Han har det i fingrene, roser Karina Knudsen.

Det er på sådan nogle små cykler, at man begynder sin speedway karriere. Foto: Larz Grabau

Koster tid og penge Men det er en sport, hele familie er engageret i. Fra midt i marts til midt i oktober bruger de næsten hver weekend og flere hverdage på at køre til stævner. Men det er ikke en helt billig sport. - Det er møgdyrt: Hvis man ikke har sponsorer, er det ikke muligt, konstaterer Jesper. For selvom de har mange pokaler, så følger der ikke store pengepræmier med. - Men vi har fået mange gode timer ud af det. Den kvalitetstid kan man ikke gøre op i penge. Man kommer til at lære hinanden at kende på en helt anden måde. Vi er heldige at have nogle fantastiske sponsorer, siger Karina Knudsen. Storebror Jonas på 18 år kører nu på "den store klinge" med 500cc og er blevet semiprofessionel. Han har tegnet kontrakt med Hagfors Motorcykelklubb i Sverige og kører i den næsthøjeste liga Allsvenskan. Og brødrenes ambitioner er klare: - At komme op og kørte med de store drenge, i det der bliver holdt i dag! Jeg hepper på Leon Madsen, siger Jesper Knudsen, inden han bliver bedt om at skrive en autograf: - Jeg kan bare godt lide speedway, forklarer Katrine Bang fra Grindsted, da hun har fået verdensmesterens navn på sin taske.

Fele familien knudsen er engageret i brødrenes sport. Foto: Larz Grabau

Jonas Knudsens VM medalje. Foto: Larz Grabau

Jonas Knudsen blev verdensmester i 2017. Foto: Larz Grabau

Jesper Knudsen på den motorcykel, som både han og storebror vandt VM med. Foto: Larz Grabau

Jesper Knudsens VM medalje. Foto: Larz Grabau

Jesper Knudsen blev verdensmester i 2019. Foto: Larz Grabau

Et udvalg af brødrene Knudsens præmiehøst. Foto: Larz Grabau

