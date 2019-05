VOJENS: Klimaproblemerne kræver europisk samarbejde.

Det bliver budskabet, når Venstre sammen med Sønderjysk Landsboforening holder et EU-valgmøde i klimaets tegn og på et tidspunkt, da det europæiske samarbejde knager efter det britiske Brexit.

På mødet deltager foruden formanden for landboforeningen, Christian Lund, Venstres EU-kandidat, Asger Lund. Han mener, at netop det britiske farvel til EU er et skræmmebillede på, hvad der sker, når behovet for fælles, europæisk samarbejde ikke tales op.

Valgmødet finder sted i landboforeningens lokaler på Billundvej i Vojens den 13. maj. Mimo