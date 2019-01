Venstre har tillid til H. P. Geil

Svar fra 29 af 30

Det lykkedes avisen at få fat i 28 af de 30 byrådsmedlemmer, der udover H. P. Geil sidder i Haderslev Byråd. Allan Emiliussen selv svarede ved opringningen, at han ikke ville kommentere sagen, da han kun vil forholde sig til facts og ikke rygter. Han tilføjede, at H. P. Geil var kommunens borgmester. Fire Venstre-folk ud af de 28 adspurgte svarede, at de ikke ville kommentere sagen eller udtale sig til JydskeVestkysten.

Venstres Signe Knappe, som det trods gentagne forsøg ikke var muligt at få fat på hverken torsdag eller fredag, skrev efterfølgende fredag til redaktionen, at hun henviste til svaret fra Allan Emiliussen. Signe Knappe blev i efteråret på grund af manglende tillid frataget hvervet som formand for VUC Syds bestyrelse.

Venstre har ni medlemmer i Haderslev Byråd og udgør sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den borgerlige fællesgruppe, der i samarbejde med Socialdemokratiet ved valget i 2017 indgik en bred konstitueringsaftale med H. P. Geil som borgmester.