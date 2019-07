Venlige hunde-elskere snød ældre kvinde

haderslev: - Nej, hvor er det en sød hund, du har!

En kvinde i 70'erne faldt lørdag ved 15.30-tiden i snak med et fremmed par i sin opgang i Jernbanegade, da hun var på vej ud for at lufte sin hund.

Optaget af hunden bemærkede kvinden ikke, at parret samtidig benyttede lejligheden til at liste nøglen til hendes lejlighed op af lommen.

Venligheden var dog ren og skær afledning. For da kvinden kom hjem fra lufteturen, opdagede hun, at hun havde været udsat for nogle tricktyve. Med nøglen havde parret skaffet sig adgang til lejligheden, hvorfra de forsvandt med smykker og kontanter.

Kvinden har beskrevet manden som almindelig af bygning, af anden etnisk herkomst end dansk og med brunt hår. Han var på gerningstidspunktet iført en kasket sat omvendt på hovedet, sandfarvede shorts og en sort sweatshirt.

Kvinden var ligeledes almindelig af bygning og af anden etnisk herkomst end dansk. Hun talte dansk med accent og havde langt, lyst hår, der var sjusket og i fletninger. På gerningstidspunktet var hun iført en militærfarvet jakke.

Har nogen oplysninger om tricktyve-parret, kan de ringe til politiet på 114.