Vejret var ved at spænde ben for Årøsund Cup

Årøsund: Vejret op til den 9. udgave af Årøsund Cup var ikke for godt, men det blev alligevel nogle gode dage med mange deltagere og meget specielt vejr.

'Vi var noget urolige for vejrsituationen op til stævnet. Torsdag testede stævneleder Jan Pedersen vejrsituationen på vandet til over 14 sekundmeter. Heldigvis ville det sådan, at efter kraftig snevejr ved midnatstid, lagde vinden sig til lørdag. Kl. 8 gik starten, og bådene susede afsted på vandet' forklarer arrangøren i en pressemeddelelse.

Imellem kl. 14-16 var der indvejning, og der blev indvejet nye rekorder. Efter beregning af resultater skulle vinderne kåres af Årøsund Cup 2019 og efterfølgende placeringspladserne. Vinder af Årøsund Cup 2019 i junior blev Maria Daugård Jensen, 10 år, fra Team Cognac. Vinder af Årøsund Cup 2019 i senior blev Team den bette sort.