Vejledere skal skabe bedre trivsel ude i klasser

Byrådets udvalget for børn og familie har sagt god for plan om at flytte penge fra specialskoler til almenområdet i folkeskolerne. Praksisvejledere skal arbejde direkte ude i klasserne. Folkeskolerne styrkes derudover med fem millioner kroner i år.

Et korps af praksisvejledere skal fra august være med til at styrke almenområdet i Haderslev Kommunes folkeskoler.

De tre skoledistrikter får hver et team på to praksisvejledere, som ude i klasserne skal være med til at sikre bedre trivsel, så færre elever får brug for at komme på specialskole. Praksisvejlederne skal ifølge formanden for byrådets udvalg for børn og familie, Henrik Rønnow (S) være i klasserne i det antal timer, dage og uger, som der er behov for.

- Det bliver ikke som konsulenter gennem et hav af møder, men direkte i klasserne, oplyser Henrik Rønnow (S).

Han håber, at indsatsen kan sikre en bedre inklusion i klasserne og være med til at forhindre blandt andet skolevægring.

- Desuden skal de være med til at styrke lærernes muligheder for at levere god undervisning til alle, understreger han.