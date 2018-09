Varmetæppe kortsluttede og antændte seng

MØLBY. Et hus på Damvej er ubeboeligt efter en brand sent onsdag aften. En beboer havde lagt et varmetæppe i en seng på 1. salen, tændt for det og var gået igen. Men tæppet kortsluttede. Klokken 23.46 gik strømmen i hele huset, op beboerne opdagede, at der brændte på 1. salen.

- Jeg bor selv i Sommersted, så jeg har kun tre kilometer derud. Men flammerne stod allerede ud ad vinduet, da jeg ankom; det var rimelig kraftigt. Det er godt, vi ikke har længere, siger indsatsleder Lars Krogh.

Han havde Sommersted Frivillige Brandværn med. Drejestigen fra Falck i Haderslev blev også rekvireret.

Børneværelset udbrændte og resten af 1. salen blev sod og røgskadet.

Familien kom ud i tide, så ingen personer kom til skade. Men huset er ubeboeligt, og familien blev genhuset.