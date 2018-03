Varehuschef: Kampen mod madspild gik bedre end vi turde håbe

Kvickly Haderslev havde inde påske skruet op for tilbud og initiativer for at mindske butikkens madspild ved blandt andet at sætte 100 "Too Good To Go"-poser på højkant, og det gik over alle forventninger.

Haderslev: I onsdags satte Kvickly Haderslev hårdt ind for at mindske madspildet op til påske. Det er nemlig specielt op til højtiderne, at vi har meget madspild. Spørgsmålet var så, om det virkede.

Butikken udlover normalt 30 af de såkaldte "Too Good To Go"-poser, hvor kunderne for 39 kroner kan få en fyldt pose med enten frugt og grønt eller ting fra bageren, som skal hentes lige inden lukketid. Onsdag inden påske var tallet dog hævet til 100 poser.

- De blev revet væk. At det skulle gå så hurtigt, havde vi slet ikke turde håbe på, siger varehuschef Lars Skovhus.

Lørdag, som er normal åbningsdag for butikken modsat de andre dage i påsken, kom der igen 100 poser på højkant, hvoraf den sidste blev udsolgt klokken 11:23. Udover poserne, så har butikken også haft 20 procent på udvalgte varegrupper efter kokken 18 onsdag og lørdag, men der er særlig en grund til, at varehuschefen er ekstra glad for "Too Good To Go"-konceptet.

- Problemet er jo, at vi heller ikke har råd til, at kunderne går forgæves efter en vare, og derfor er det her værktøj rigtig godt, siger Lars Skovhus.