To unge mænd angreb lastbil med knojern, dåseøl og trusler efter et færdselsuheld, som de selv var skyld i. Mindst tre gange bragte den 27-årige bilist sig selv i livsfare på motorvejen.

Efter overhalingen lagde den sølvgrå Peugeot sig lige foran lastbilen og hakkede bremserne i. Måske regnede de med, at det automatiske bremsesystem i lastbilen eller chaufføren også bremsede. Men det gik simpelthen for hurtigt til at automatikken eller lastbilchaufføren kunne nå at reagere. Så de 48 tons inklusive betonelementer hamrede op bag i personbilen. Den slingrede lidt og kørte så ind til siden ved frakørslen.

Her var han og den 18-årige kammerat fra Haderslev kommet kørende mod nord, da kammeraten i passagersædet indledte konfrontationen med at kyle en dåseøl mod lastbilen.

HADERSLEV: Hvorfor to unge mænd sidste år gik amok på en lastbil på motorvejen med knojern, dåseøl og trusler er stadig uklart. Men den mest hysteriske af de to skal nu i fængsel.

Knojern og trusler

Lastbilchaufføren stoppede op i nødsporet. Men de unge mænd kom ikke for at udveksle forsikringsoplysninger. Den 27-årige råbte og skreg og truede med et knojern og gik om på førersiden. Kammeraten havde maskeret underansigtet bag en bandana og prøvede at komme ind i højre side af lastbilen. Chaufføren var nødt til at køre videre.

Han stoppede op i nødsporet ved tilkørslen på hundrede meter væk, gik ud og tjekkede lastbilen for skader. Pludselig kom Peugeoten farende ind foran. Den 18-årige var stadig maskeret, steg ud og kylede endnu en halvliters dåseøl mod lastbilen. Den 27-årige råbte og skreg igen, angreb lastbilen med knojern på front og venstre dør og opfordrede chaufføren til at komme ud og blive smadret.

Så lastbilen måtte bakke for at få plads til at køre frem og væk igen.

De to hystader fulgte efter og kørte chikanekørsel hele vejen til Haderslev Nord, hvor de blev anholdt.