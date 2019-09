Vanvidskørsel og vold: 53 forhold koster et års fængsel

24-årige Henrik Thrane Hansen fik onsdag et års ubetinget fængsel for 53 lovovertrædelser.

HADERSLEV/TOFTLUND: Forhåbentlig varer det flere år før 24-årige Henrik Thrane Hansen fra Toftlund igen sætter sig bag rattet i en bil eller bag styret på en motorcykel.

Onsdag fik han et års ubetinget fængsel og blev frakendt kørekortet i otte år. Han har faktisk aldrig haft et kørekort. Men han kørte alligevel flittigt. Det var især to vanvittige kørsler i Haderslev sidste år, der udløste den hårde dom. Den ene kørsel foregik på motorcykel. Den anden i varebil, hvor han blandt andet slingrede både venstre og højre om modkørende og drønede gennem damparken ad gangstierne, så fodgængere måtte springe for livet.

Begge gange forsøgte han at køre fra politiet uden held. Undervejs begik han knap 30 færdselslovsovertrædelser. De kostede en samlet bøde på 60.000 kroner oveni i fængselsstraffen.

Men også to voldsforhold fra Toftlund udløste nogle af de 12 måneders fængsel. Blandt andet også fordi han tidligere er dømt for vold.

Sammenlagt blev han dømt for 53 af de 54 forhold i det omfangsrige anklageskrift.

Han skal også betale godt 3000 koner i erstatning til det ene voldsoffer, som blev banket ned udenfor Toftlund Hallen i juli sidste år.