Vanvidsbilist drønede gennem byen med 120 km/t

VOJENS: "Så kan du godt aflevere kørekortet, hvis du ellers har et".

Det var måske, hvad en betjent ville have sagt, hvis det var muligt at stoppe den bilist, som mandag drønede gennem Vojens ad Over Jerstalvej. Farten var oppe på 120 km/t i byzone. En hastighedsoverskridelse på hele 140 procent.

Der var desværre ikke en patrulje i nærheden, men ATK-bilen hold på vejen og blitzede bil og fører klokken 15.06.

Syv andre bilister var også højt oppe. De kan forvente klip i kørekortet. I alt 36 biler kørte mere end de tilladte 50 km/t.

Syd- og Sønderjyllands Politi lover at komme tilbage med ATK-vognen.