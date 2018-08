Vanding er et spørgsmål om ressourcer

I sommeren 2017 regnede og regnede det, i år har solen i ugevis bagt brandvarmt hen over kommunen og resten af landet.

I 2017 var fodboldbanerne så mudrede, at flere talte om dræn, og i år er de så tørre, at man taler om vandingsanlæg og vanding.

- Vi er ramt af force majeure, siger chefen for Kultur og Fritid ved Haderslev Kommune, Christian Haugk.

- I forhold til banerne, så vander vi kun i superligabanerne, de andre baner vi ikke. Vi kan selvfølgelig godt se på, hvad der er af tekniske muligheder og på, om vi skal til at vande. Men så bliver vi også nødt til at tænke på proportionerne. Det vil skulle regne rigtig længe, før banerne igen er grønne, og der ville derfor skulle bruges rigtig meget vand. Spørgsmålet er, om vi er villige til at bruge vores drikkevand på det. Vi skal huske proportionerne, siger Christian Haugk.

Formanden for Haderslev Byråds udvalg for kultur og fritid, Kjeld Thrane (K), er enig:

- Dette er ikke en normal situation, mange steder er det slet ikke muligt at vande. Sidste år var der tale om at lægge dræn på grund af regnen, det er så helt omvendt i år. Det er et spørgsmål om valg af ressourcer, og hvordan vi får brugt pengene bedst muligt. Hvis vi skal etablere vandingsanlæg, tager det jo penge andre steder fra. I øvrigt synes jeg heller ikke, at man ud fra et enkelt år skal agere. Som sagt, så var vi jo sidste år ved at drukne.