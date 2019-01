Vandet nåede knap så højt som sidst

I Haderslev Kommune var flere sommerhusområder igen i fare for at blive oversvømmet onsdag. Men midlertidige diger reddede husene.

Flere brandværn, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet brugte hele onsdagen på at sikre sommerhusområder i Haderslev Kommune mod det stigende hav. Stormfloden vendte ved 15-tiden, tilsyneladende uden at oversvømme huse.

- Vi slap nådigt i Haderslev Kommune, konstaterede koordinerende indsatsleder Holger Andersen onsdag eftermiddag.

Men arbejdet var ikke slut, for vandet var flere timer om at trække sig tilbage igen.

- Vi vil nok pumpe nogle timer endnu. Og vi skal have åbnet for nogle udløb omkring midnat.

Værst var det ved Sønderballe Strand, hvor flere huse var i fare for at blive oversvømmet ligesom sidst, der var stormflod. Men denne gang blev der lukket af for vandet.

- Det går fint. De har lavet et godt stykke arbejde. Sidste gang stod der 20 centimeter vand i garagen, konstaterede Finn Stokbæk ud på eftermiddagen.

Lidt længere mod nord ved Kelstrup og Hejsager strande var også lavet mindre diger. En enkelt bæk løb baglæns og gennem en have og oversvømmede en grusvej.

- I Hejsager var der et vandlukke, der ikke lukkede helt tæt, så vi satte en pumpe op. Vandstanden faldt med 10-15 centimeter, konstaterede Holger Andersen.

Også i Sandersvig, der blev hårdt ramt under sidste stormflod, stod vandet højt. Den ene tilkørselsvej blev helt oversvømmet, men vandet løb ikke bagom som sidst.